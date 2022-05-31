ذبحتونا تطالب التعليم العالي بالتدخل الفوري لضبط رسوم الخدمات في الجامعات

وطنا اليوم:طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري وضبط رسوم الخدمات والتسجيل في الجامعات الخاصة.

ولفتت الحملة الى غياب اي تشريع يضبط عملية تحديد رسوم التسجيل والخدمات في هذه الجامعات، ما أدى إلى استغلال الطلبة بشكل كبير ودون رقيب او حسيب.

وأشارت ذبحتونا الى ان الأمر وصل حد قيام إحدى الجامعات الخاصة بتحديد مبلغ ١٢٠ دينار كرسوم لإصدار شهادة مصدقة الماجستير، علمًا بأن رسوم إصدارها في معظم الجامعات يتراوح ما بين ال٢٥-٥٠ دينار اردني.

ورأت الحملة وجوب التدخل الفوري من قبل الحكومة ممثلة بوزارة ومجلس التعليم العالي والعمل على وقف هذا الاستغلال للطلبة وإصدار تشريعات توجب الموافقة المسبقة للوزارة على أية رسوم يتم إصدارها من قبل الجامعات الخاصة