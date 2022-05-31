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شركات صناعية أردنيّة تعقد شراكات تجارية تمهد الطريق لآفاق استثمارية واعدة

منذ ساعتين
شركات صناعية أردنيّة تعقد شراكات تجارية تمهد الطريق لآفاق استثمارية واعدة

وطنا اليوم:اعلن رئيس جمعية المصدرين الأردنيين ونائب رئيس غرفة صناعة عمان احمد الخضري، عن نجاح الجناح الأردني الذي أقيم في معرض APAS وهو أكبر معرض دولي لمستلزمات السوبر ماركت في مدينة ساو باولو في البرازيل وذلك بمشاركة 7 شركات اردنية.
وقال الخضري في تصريح صحفي، ان شركات اردنية استطاعت عقد شراكات تجارية جيدة تمهد الطريق امام آفاق استثمارية واعدة في القريب العاجل.
وقال ان الجمعية الأردنيّة البرازيليّة للاعمال وبيت التصدير الأردنيّ هما الجهتا اللتان نظمتا الجناح الأردني بمشاركة 7 شركات صناعية اردنية، اذ ان المشاركة الأردنية في هذا المعرض تعتبر هي الأولى على مستوى دول أمريكا اللاتينية، في حين ان المعرض يُشارك به عدد كبير من العارضين من مختلف دول العالم.
ونوه الى ان المعرض واحد من أهم الأحداث الدولية، حيث تشارك فيه أكبر العلامات التجارية الدولية، ويحظى بمشاركة اكثر من 70 الف شخص من المهنيين والتجاريين والمديرين التنفيذيين الذين يزورون هذا المعرض بشكل منتظم.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان هذه المشاركة تؤسس لطريق عمل مستقبلي في حال البناء عليه واستثماره بشكل صحيح، لافتا الى ان المشاركتين في ساو باولو في البرازيل وعاصمة جمهورية تشيلي سانتياغو ناجحتين بكل المعايير.
وقدم الجغبير شكره للسفير الأردني في البرازيل معن المساعدة والسفير الأردني في تشيلي عامر جبور المجالي والقنصل الأردني في مدينة ساو باولو مصطفى عبدون، على دورهم في تنظيم لقاءات مع رجال اعمال ومستثمرين وتجار في البرازيل والتشيلي، بالإضافة لدور السفير المجالي بعقد لقاء مميز على مستوى السفراء العرب.
وشارك في المعرض، رئيس الجمعية الأردنية البرازيلية جمال فريز، والعين عيسى مراد، ورئيس الجمعية الأردنية للتمور أنور حداد.
ويذكر ان المشاركة الأردنية في البرازيل شهدت عقد لقاءات ثنائية في الغرفة التجارية العربية بحضور جميع المشاركين الأردنيين وأعضاء الوفد الأردني المكون من 30 شخص توزعوا بين تجار وصناعيين وعارضين، حيث تم اللقاء مع تجار وصناعيين عرب وبرازيليين.

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