إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية

وطنا اليوم:أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، أنّ “إسرائيل” والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الطرفين.

وكتب حايك “تم”، بعد تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق قال فيها إنّ “الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة”.

من جهته، قال وزير دولة الامارات للتجارة الخارجية إنّ بلاده وقعت، اليوم الثلاثاء، “اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل تستند إلى أسس قوية، وستدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات”.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية تحدثت، في وقت سابق، عن اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين “إسرائيل” والإمارات. ووفق وسائل الإعلام، فإنّ “الاتفاق سيزيد التصدير الإسرائيلي إلى الإمارات، وسيمنح إعفاء ضريبي بشكل فوري أو تدريجي عن 96% من التجارة” بين الطرفين.

يذكر أنّ الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية وقّعت اتفاق تطبيع للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات و”إسرائيل” عدداً من الاتفاقات التجارية، وهناك أيضاً اتفاق نفطي بين البلدين يرمي إلى نقل النفط إلى ميناء “إيلات” على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي المحتلة إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك الى أوروبا