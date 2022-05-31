بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

التربية: 2.168 مليون طالبا أردنيا شاركوا في تحدي القراءة العربي

منذ 3 ساعات
التربية: 2.168 مليون طالبا أردنيا شاركوا في تحدي القراءة العربي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الشناق إن مشروع تحدي القراءة العربي الذي اطلقه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم يسعى إلى تنمية القراءة سواء في الأردن أو في الوطن العربي.
وأضاف الشناق، الثلاثاء، أن المجتمع حاليا ابتعد الكتاب بسبب منصات التواصل الاجتماعي، التي ابعدت الطلبة أيضا عن القراءة والكتاب المدرسي.
وأشار الشناق إلى أن عدد الطلبة المشاركين من الأردن هذا العام 2.186 مليون طالب وطالبة، موزعين على عدة فئات منها قراءة فردية ومنها من تـ/يقوم المعلم/ ـة بقراءة كتاب واحد للشعبة الواحدة للصفوف الثلاثة الأولى فيدخلون ضمن العدد الجمالي على أنهم قاموا بقراءة هذا الكتاب، وبين أن عدد المدارس المشاركة بلغ 3836 مدرسة، وعدد المشرفين على المبادرة 7678 مشرف.
وبين أن العام الماضي حصل الطالب الأردني عبد الله ابو خلف على المركز الأول في الوطن العربي والعالم لمن يتحدث اللغة العربية، وتشترط قراءة 50 كتاب وتلخيصها في مختلف المجالات، وحصل على جائزة تقدر بـ100 ألف دينار، وحصل على معدل 96.8 في الثانوية العامة، وهو الآن يدرس الطب.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:06

بعد دعوات عشائرية..اعلان مهم من الجامعة الاردنية للخريجين

12:59

ليلة حرثاوية بامتياز

12:51

اسعار النفط تسجل 124 دولاراً للبرميل

12:48

الذنيبات يبحث مع وزير الزراعة الاندونيسي تزويد بلاده باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية الاردنية

12:43

الكوفحي: البدء بتحويل إربد من مدينة تقليدية إلى ذكية

12:31

الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط

12:29

الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط

12:27

اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن

12:25

اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال

12:24

بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي

12:20

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

12:17

ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوروبا

12:12

كوزو أوكاموتو.. اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان

12:05

وطن على حد السيف، ولكن !

12:02

مشروع حزب ” ارادة” في شرق وجنوب عمان

11:42

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة

11:36

خُصور و أقلام ( لمن يقرأ )

11:35

الأردني للتصميم والتطوير يصنع 80 منتجا دفاعيا ويصدرها الى 37 دولة

11:31

جدري القرود يضرب في افريقيا والكونغو تسجل 9 وفيات

11:24

صيف لاهب يضع المواطن الأردني في حيرة من أمره

11:18

ذبحتونا تطالب التعليم العالي بالتدخل الفوري لضبط رسوم الخدمات في الجامعات

11:11

شركات صناعية أردنيّة تعقد شراكات تجارية تمهد الطريق لآفاق استثمارية واعدة

11:06

مليون دولار تبقت بخزينة سريلانكا بعد إفلاسها و12 دولة معرضة لمصير مشابه

11:01

الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر استيراد النفط الروسي

10:57

هذه أطول 5 رحلات مباشرة في العالم.. بينها مدينة عربية

10:52

إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية

10:44

” راصد ” : 73 قرار تعيين خلال عام ونصف تضمنوا تعيين 104 أشخاص في مواقع قيادية

10:33

عاجل | ” راصد ” : 11.7% من العينة راضون بشكل كبير على تعامل الحكومة مع ملف حقوق الانسان

10:30

%54.1 من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط

10:18

بعد نجاح حملة الدجاج .. هل سيقاطع المواطن المحروقات

10:05

وزير الخارجية يزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

09:52

الصحة العالمية: 57 مليون دولار كلفة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن

09:45

200 مليون دولار تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا لتوفير فرصة عمل في الأردن

09:34

أدهم نابلسي يؤدي العمرة للمرة الأولى منذ اعتزاله

09:33

ابوالراغب يُخطِئ في كتابة آية قرأنية .. وتعليقات تطالبه بمراجعة تغريداته

09:20

وفيات الثلاثاء 31-5-2022

09:13

الناصر: لا واسطة ولا استثناءات في ديوان الخدمة

09:09

474 حادثا مروريا في الأردن بـ24 ساعة

09:04

الحكومة تطلب أمين عام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

08:11

رئيس الجامعة : المكتبات كنوز المعرفة … ومنارة الباحثين

08:04

المهندسين تطلق المعرض الصناعي التجاري الهندسي جايمكس2022

07:49

الوطني للبحوث الزراعية يختتم دورةً تدريبيةً حول مراقبة زراعة القمح والشعير بطريقة الاستشعار عن بُعد

07:14

اميركا وتركيا على طاولة الحوار لبحث عدد من القضايا

07:07

الاتحاد الاوروبي يقرّ إقصاء أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت العالمي

06:59

بعد زيارة الى مديرية شرطة غرب اربد… الطلافحه تكرم مديرية الامن العام / شرطة غرب اربد بدرع العطاء والتميز

06:34

وفاة و6 اصابات بانهيار مبنى قيد الانشاء في العاصمة عمان

21:40

عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !

21:31

الإسراء تشارك في ملتقى شعراء الجامعات الأردنية

وفيات

وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022