التربية: 2.168 مليون طالبا أردنيا شاركوا في تحدي القراءة العربي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الشناق إن مشروع تحدي القراءة العربي الذي اطلقه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم يسعى إلى تنمية القراءة سواء في الأردن أو في الوطن العربي.

وأضاف الشناق، الثلاثاء، أن المجتمع حاليا ابتعد الكتاب بسبب منصات التواصل الاجتماعي، التي ابعدت الطلبة أيضا عن القراءة والكتاب المدرسي.

وأشار الشناق إلى أن عدد الطلبة المشاركين من الأردن هذا العام 2.186 مليون طالب وطالبة، موزعين على عدة فئات منها قراءة فردية ومنها من تـ/يقوم المعلم/ ـة بقراءة كتاب واحد للشعبة الواحدة للصفوف الثلاثة الأولى فيدخلون ضمن العدد الجمالي على أنهم قاموا بقراءة هذا الكتاب، وبين أن عدد المدارس المشاركة بلغ 3836 مدرسة، وعدد المشرفين على المبادرة 7678 مشرف.

وبين أن العام الماضي حصل الطالب الأردني عبد الله ابو خلف على المركز الأول في الوطن العربي والعالم لمن يتحدث اللغة العربية، وتشترط قراءة 50 كتاب وتلخيصها في مختلف المجالات، وحصل على جائزة تقدر بـ100 ألف دينار، وحصل على معدل 96.8 في الثانوية العامة، وهو الآن يدرس الطب.