474 حادثا مروريا في الأردن بـ24 ساعة

وطنا اليوم:قالت إدارة السير المركزية إنه تعاملت مع 474 حادثا مروريا على مستوى الأردن في الـ24 ساعة الماضية، نتج عنها وفاة شخص بحادث تصادم في العاصمة عمان.

وأضافت أنه تم التعامل مع العديد من العوائق المرورية صباح الثلاثاء، من قِبل كوادر نشامى السير المنتشرين على كافة الطرق الرئيسية والفرعية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

ومن جهتها قالت الدوريات الخارجية إنه تم التعامل مع الأثر المروري لحادث تدهور مركبة شحن ما بعد الجامعة الهاشمية بإتجاه الفــرق، مما أدى إلى إعاقة حركة السير على المسرب الأيسر من الطريق باتجاه الزرقاء.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى عمل الصيانة الدورية للمركبات خصوصا أنابيب الوقود وتفقد النظام الكهربائي للمركبة وأنظمة التبريد لتفادي خطر اشتعال المركبات في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة