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عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !

منذ ساعة واحدة
عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !

محمد عربيات 

وطنا اليوم  _ لازالت عدسة وطنا اليوم تتجول في ملاعب واندية كرة القدم الأردنية حيث رصدت لكم أبرز الأحداث في اروقة الأندية وما يحدث خلف الكواليس والتي كان أبرزها كما يلي :

اجتماع لإدارة سحاب و كالديرون 

عقدت إدارة نادي سحاب، بوم أمس الأحد، اجتماعا من المحترف الكولمبي كالديرون، من أجل الاستماع إلى مطالب اللاعب وأسباب رغبته بالمغادرة.

و وفق المعلومات لوطنا اليوم  ،فإن اللاعب أخبر إدارة النادي أنه يرغب بالرحيل الان ، حيث تلقى اللاعب مفاتحات من أندية خارجية .

وتحدثت إدارة سحاب مع اللاعب بأنه من الصعب الخوض في تفاصيل مغادرته في الوقت الحالي نظرا لارتباطه بعقد مع النادي، وفي حال رغب اللاعب بالمغادرة فإنه يحق له الحديث بهذه الامور فترة الانتقالات.

وحصل وطنا اليوم، على معلومات توكد بأن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المالية مع نادي سحاب منذ قرابة شهرين .

اتحاد الكرة بصدد تخسير شباب العقبة 

علم وطنا اليوم، أن اللجنة التاديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، قد وضعت قضية فريقي الجزيرة و العقبة على سلم أولوياتها بعد غياب ألبت في القضية.

و وفق المعلومات ،فإن اتحاد الكرة بصدد اتخاذ قرار بتخسير فريق العقبة للشباب، بعد ثبوت إشراك لاعب سوري بدلا من لاعب أردني أمام فريق الجزيرة.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العقبة مرات عديدة من أجل استدعاء اللاعب للتحقيق، لكن اتحاد الكرة اصتدم أكثر من مناسبة بتغيب اللاعب وعدم حضوره للتحقيق.

الزريقات يعود إلى عمان 

من المنتظر عودة اللاعب السابق للنادي الفيصلي، محمد الزريقات إلى الأردن، خلال اليومين المقبلين، بعد انتهاء عقده مع نادي النهضة السعودي.

وكان زريقات قد فسخ عقده بالتراضي مع الفيصلي قبل خوض تجربة احترافية جديدة في السعودية مطلع العام الحالي.

وقدم زريقات مستوى مميز مع فريقه السعودي واحرز العديد من الأهداف، التي كان أبرزها تسديدة صاروخية من كرة ثابته، وقاد فريقه في أكثر من مناسبه لتحقيق الفوز .

الليلي لا يتجاوب مع الجزيرة حتى الآن 

علم وطنا اليوم، من مصدر من نادي الجزيرة، أن المدير الفني السابق للفريق، شهاب الليلي لم يبدي تجاوبه حتى الان مع إدارة النادي.

وتسعى إدارة النادي للتوصل إلى تسوية مالية مع الليلي، من أجل رفع العقوبة على النادي و المتمثلة بمنع تسجيل اللاعبين ولتفادي تخسير النقاط خلال الفترة المقبلة.

ويطالب الليلي بمستحقاته المالية البالغة 80 الف دولار علمآ بأن المبلغ المطلوب دون احتساب الغرامة المالية.

كواليس الأندية 

• محترف سحاب كالديرون شارك في تدريبات الفريق الصباحية و المسائية أليوم .

• والد لاعب نادي الوحدات احمد سريوة نفى ما تم تداوله بشأن مطالبته بفسخ عقده مع الفريق.

• شهاب الليلي مازال يطالب الفيصلي بصرف مستحقاته المالية كاملة بقيمة 24 ألف دولار.

• احد لاعبي أندية المحترفين ، استلف من المدير الفني للفريق من أجل الذهاب للتدريبات و السبب في ذلك أنه لايملك ثمن وقود السيارة.

• اللاعب ابراهيم الجوابرة عاد للاردن بعد تجربة احترافية مع السيب العماني… اللاعب تلقى عرضين من سحاب و السلط.

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كالديرون المحترف الكولمبي لنادي سحاب

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