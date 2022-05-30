السواعير: نسبة ارتفاع أسعار المحروقات لشهر حزيران 3.5 – 5%

وطنا اليوم:رجح رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس السواعير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر حزيران المقبل، بنسبة 3.5 – 5%.

وقال السواعير الاثنين، إنه رشح للجنة الطاقة بأن الحكومة ستقوم برفع أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل، بنسبة “3.5 – 5%” على مجمل المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، سببه الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الضريبة الثابتة على المحروقات في الأردن تشكل العبء الاكبر على كاهل المواطن، إذ وصلت إلى 7.80 قرشا على الصفيحة.

وكشف السواعير بأنه لا توجه لدى لجنة تسعير المحروقات لتخفيض نسبة الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية في الأردن، مبينا أن اللجنة تدافع عنها بقوة، كونها ترفد خزينة الدولة بما يقارب 1 – 1.5 مليار دينار.

ودعا الحكومة إلى تشجيع المواطنين لاستخدام السيارات الكهربائية في الأردن، وتخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات، كي تتناسب ودخول المواطنين