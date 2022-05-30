بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الشناق : اليورانيوم يساهم بتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطن

منذ 4 ساعات
الشناق : اليورانيوم يساهم بتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطن

وطنا اليوم:اعتبر المدير العام لشركة تعدين اليورانيوم الأردنية محمد الشناق، الاثنين، أن مادة اليورانيوم في الأردن تساهم في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطن، مشيرا إلى “قطع شوط ناجح” في استكشاف المادة في وسط المملكة.
وقال الشناق، إن “لدينا في الأردن ثروات طبيعية، ومن ضمن هذه الثروات الطبيعية التي تستطيع أن ترفد الاقتصاد هي مادة اليورانيوم، يعني بلغة أخرى يساهم هذا المورد الطبيعي وهذا الخام من اليورانيوم بتخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطن الأردني”.
وتابع أن “توليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية مستقبلا أرخص بكثير من توليدها بالطرق التقليدية”.
وشرح: “قطعنا شوطا بنجاح وبجهود مكثفة لاستكشاف مادة اليورانيوم في منطقة وسط الأردن فقط. لدينا يورانيوم في مناطق أخرى لكن كان التركيز كعينة منطقة امتياز كانت وسط الأردن”.
وتحدث الشناق عن “عمليات استكشافية كبيرة، واستطعنا أن نوثق ونبوّب بتقارير عالمية وفقا لمعايير دولية معتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الجهات المعتمدة عالميا استطعنا أن نبوّب 42 ألف طن من أكسايد اليورانيوم في منطقة وسط الأردن فقط وبمتوسط تركيز ما يقارب 150 جزءا بالمليون”.
وتطرق إلى مصنع تجريبي “ينتج كيلو غرامات من الكعكة الصفراء الغنية بالطاقة الهائلة”، مشيرا إلى “الحصول على البيانات والقياسات الضرورية لعمل دراسة الجدوى الاقتصادية يلمسها المواطن عندما نذهب إلى المستوى التجاري”.
و”نعمل دراسة جدوى بحيث في السنوات القليلة القادمة نستطيع أن نبني مناجم لتعدين اليورانيوم … بحيث نستطيع من خلال هذه المناجم أن نعين المئات من شبابنا الأردني للانخراط والعمل في المشروع” وفق الشناق.
وأشار إلى أن “رفد بنك الوقود النووي” بالفائض عن الحاجة من الكعكة الصفراء، لافتا النظر إلى إمكانية “عمل عقود تجارة مع محطات نووية في الدول العربية لتزويدهم بالكعكة الصفراء التي تستخدم كوقود لتشغيل تلك المحطات لتوريد الكهرباء بعد تخصيبها في الدول التي تعمل على تخصيب هذه المادة الخام”.
وتحدث عن “تطبيق مبادئ السلامة العامة” عند إنتاج الكعكة الصفراء التي “لا تأثير إشعاعيا لها على صحة المواطن أو الفنيين والمهندسين”.
وقال إن التعامل مع “خام اليورانيوم الطبيعي في مجال الأمن والأمان النووي بالتالي التعامل معاه لا يشكل خطورة كبيرة كخام”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

21:40

عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !

21:31

الإسراء تشارك في ملتقى شعراء الجامعات الأردنية

21:02

نائب حاكم الشارقة يكرم د. أحمد الضمور من عمان الأهلية لفوزه بالمركز الأول عربيا بجائزة الشارقة

20:59

العثور على جثة ثلاثيني داخل محله في مأدبا

20:58

طهبوب : تذكرت “مازن الفراية” العسكري

20:49

المعاني أستاذ شرف في كلية الطب في الجامعة الاردنية

20:41

السواعير: نسبة ارتفاع أسعار المحروقات لشهر حزيران 3.5 – 5%

20:34

الجوابرة : احترم قرار الجهاز الفني و ادرس عدة عروض

20:34

خطر الانقراض يهدد الحمار البلدي بالمملكة

20:31

الرفاعي: اتمنى أن تكون هناك أحزاب تمثل أراء المعلمين

20:25

بني مصطفى: تنفيذ أجندة القرار 1325 بفعالية يتطلب توطينها بطريقة تناسب الدول

20:14

الملكة رانيا تشكر المعزين في وفاة والدها

19:45

وفاة طفلة غرقا في أحد فنادق العقبة

19:41

6 إصابات والبحث عن محاصرين بانهيار تسوية فيلا في عمان

19:35

نقاش الدجاج يلهب سخرية الأردنيين: الجاج والشعب يدا واحدة

19:27

افتتاح مشروع مثلث الزهور الأخضر الريادي

19:25

دائرة الإفتاء : بيع تأشيرات الحج “المجاملة” لا يجوز

19:19

ولي العهد يلتقي وجهاء من الكرك في دارة المجالي

19:16

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 4 عشائر

19:14

الملك يهنئ ملكة بريطانيا بالذكرى الـ70 لجلوسها على العرش

18:09

ورشة عمل لعرض دراسة ” تقييم الأثر البيئي” للإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025

18:07

المياه تشارك ب حملة “بكفي واسطة ومحسوبية” بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

18:02

العجارمة يرعى احتفال مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون بعيد الاستقلال 76

16:57

الحكم على 5 موظفين في قضية استرداد ضريبة مبيعات بفواتير دون بضاعة

16:50

الإمارات تدعو لاحترام دور الأردن في رعاية المقدسات

16:44

الصين تخطط لتدمير أقمار ستارلينك التي يملكها إيلون ماسك

16:37

“مجزرة” جديدة تهزّ قرية مصرية والأسباب مجهولة

16:30

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين عالمياً

16:28

فوز غير ايدلوجي

16:17

شاهدوا : اندلاع حريق هائل بسوق الخيام في الكويت

16:02

تمريض فيلادلفيا تحتفل بالاستقلال‎‎

15:59

مقال للدرعاوي يصف فيه حملات المقاطعة للدجاج  بانها “إنتحار ذاتي”

15:58

رئيس جامعة فيلادلفيا: المكتبات كنوز المعرفة … ومنارة الباحثين

15:55

جامعة البترا تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الرسم الحر

15:53

جامعة البترا تستضيف ندوة تعريفية بالمنح الدراسية اليابانية

15:42

حملة أمنية لازالة 28 اعتداءً على المياه في معان ووادي السير

15:37

احتفالاً باليوم العالمي لقصور عضلة القلب .. يوم علمي تثقيفي في مستشفى الجامعة الأردنية

15:35

شكاوى انقطاعات المياه تتزايد .. والوزارة تؤكد سعيها للمعالجة بالمتاح

15:27

الحاج توفيق يدعو لشراكات اردنية مصرية بقطاع المواد الغذائية

15:24

النقل: إنجاز 95% من المرحلة الأولى لدراسات سكة الحديد الوطنية

15:16

السعودية تطرح عطاءات لإنشاء شبكة ربط للكهرباء مع الأردن

14:59

تحديث قسم الطب النووي في مستشفى البشير

14:56

حماية المستهلك: نتخوف من ارتفاعات الأسعار في ظل سكوت رسمي غير مبرر

14:52

قراءة تربوية في وثيقة الاستقلال

14:50

تحذير أمني : 4 أسباب تؤدي لاشتعال مركبتك

14:45

دعوة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات مسابقة المحارب الدولية

14:41

تصريح ملفت لطوقان: نستطيع على الأقل أن نضيء الأردن لمدة 80 عام

14:41

دعوات لزراعة أسطح المنازل في الأردن

وفيات

وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكة