الطاقة: انخفاض أسعار البنزين عالمياً

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن البنزين أوكتان 90 سجل في الأسبوع الرابع سعرا بلغ 1200.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثالث والذي بلغ 1242.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%.

ووفق تقرير الطاقة، فقد سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1277 دولار للطن مقابل 1297.5 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة انخفاض بلغت 1.6%، في حين ارتفع سعر الديزل من 1062 دولار للطن الى 1099.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%، وارتفع سعر الكاز من 1137 دولار للطن الى 1176.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 619.2 دولار للطن الى 622.8 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6%.

بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار إلى 857.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 953.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.1% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعراً بلغ 117.1 دولار للبرميل مقابل 113.2 دولار المسجل في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي