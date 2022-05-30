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حملة أمنية لازالة 28 اعتداءً على المياه في معان ووادي السير

30 مايو 2022
حملة أمنية لازالة 28 اعتداءً على المياه في معان ووادي السير

وطنا اليوم:كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية المشاغل ومديرية الحفر بالتعاون مع شركة مياه العقبة حملة لازالة الاعتداءات المتكررة على الخط الناقل الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدامها لري مزارع ولغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الشارع الرئيسي حيث تم ضبط 21 اعتداء وازالتها في الحسينية – معان و7 اعتداءات في وادي السير .
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وباسناد من مديرية الامن العام – مركز امن الحسينية وقوات الدرك بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة لري مزارع وتزويد مرشات لغسيل السيارات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .
وفي عمان / منطقة وادي السير نفذت الوزارة/ سلطة المياه حملة بالتنسيق مع المنسق الامني وبالتعاون مع الامن العام والدرك حملة اخرى لازالة اعتداءات على نبع وادي السير من خلال تمديد 7 خطوط قطر 5 انش لتعبئة صهاريج وبيع مياه بطريقة مخالفة حيث تم ازالتها واعداد الضبوطات بالواقعة .
وثمنت الوزارة وعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك الاجهزة الرسمية وخاصة مديرية الامن العام وقوات الدرك


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