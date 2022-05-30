شكاوى انقطاعات المياه تتزايد .. والوزارة تؤكد سعيها للمعالجة بالمتاح

وطنا اليوم:شكا مواطنون من مناطق الغدير الاخضر في محافظة المفرق ولواء بني كنانة في محافظة اربد ومن مناطق متعددة في محافظة الكرك عدم وصول المياه لمنازلهم منذ ثلاثة أسابيع.

وأضاف المواطنون أن المياه لم تصل إليهم منذ أسابيع ويعتمدون على شراء المياه من الصهاريج الخاصة ما يشكل عبئا اضافيا عليهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وطالب المواطنون وزارة المياه والري بالتدخل لحلّ مشكلتهم وايصال المياه إلى منازلهم أسوة بالمناطق الأخرى.

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام والناطق الإعلامي في وزارة المياه، عمر سلامة، أن الوضع المائي بالمملكة حرج، فيما تتابع الوزارة جهودها لضمان تحسينها وتزويد المواطنين بالمياه بعدالة.

وأضاف سلامة: لا تخلو بعض المناطق من مشاكل وخلل بالتوزيع، وتحاول الوزارة والكوادر الفنية حلّها ضمن الامكانيات المتاحة.

وقال سلامة إن الوزارة وشركات المياه أعلنت برنامج التوزيع عبر مواقعها وصفحتها الرسمية وهي ملتزمة بها.

وبين سلامة أن الوزارة قامت بادخال مصادر جديدة من المياه في بعض المناطق اضافة إلى زيادة الضخ كميات اضافية من مياه الديسي