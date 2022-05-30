السعودية تطرح عطاءات لإنشاء شبكة ربط للكهرباء مع الأردن

وطنا اليوم:دعت الشركة السعودية للكهرباء الشركات لتقديم عطاءاتها من أجل شبكة ربط الكهرباء بين الأردن والمملكة العربية السعودية، وفقا لمجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست.

ويتضمن المشروع ، الربط تبادل حوالي 500 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين يومياً، ومن المتوقع أن يزداد الرقم إلى ألف ميجاوات في المستقبل.

ويتضمن المشروع بناء محطة تحويل تيار عالي الجهد، بالاضافة إلى محطة فرعية للقواطع الكهربائية بقدرة 400 كيلوفولت وخط نقل بسعة 400 كيلوفولت