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تحديث قسم الطب النووي في مستشفى البشير

منذ 31 ثانية
تحديث قسم الطب النووي في مستشفى البشير

وطنا اليوم:بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مع نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هوا ليو زيادة فرص التعاون مع الوكالة في المجال الصحي.
جاء ذلك لدى استقبال الهواري للسيد ليو والوفد المرافق له بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.
وأكد الهواري حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمة العلاجية لمرضى السرطان ضمن المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة عالمياً.
وأشار الهواري الى التعاون القائم بين الوزارة والوكالة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وصندوق التنمية السعودي لرفع مستوى الخدمة المقدمة لمرضى السرطان والذي تمثل بإنشاء مبنى جديد للأشعة العلاجية في مستشفى البشير وتزويده بجهازين من أجهزة المسارعات الخطية أحدهما من خلال الوكالة وجهاز طبقي محوري /محاكي، ومحطات تخطيط العلاج.
كما أشار إلى أنه تم تحديث قسم الطب النووي في مستشفى البشير وتزويده بجهاز تصوير الومضاني الطبقي بمساهمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يُعتبر أكثر دقة في تشخيص الأمراض.
واتفق الجانبان على دعم وزارة الصحة من خلال المساهمة بنسبة 50% من كلفة جهاز تصوير “بيزوتروني” الطبقي، الذي يمتلك طريقة للتصوير أكثر تطوراً لتشخيص ومتابعة الأمراض السرطانية وغير السرطانية، وأن تقوم الوكالة بإرسال خبير بهذا الجهاز لتدريب كادر القسم على الاستخدام الأمثل له خلال الشهر القادم.
ويُشكِّل توفير هذا الجهاز إضافة نوعية لتحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى السرطان في مستشفى البشير.
وناقش الاجتماع إمكانية تزويد وزارة الصحة بمسارع خطي ثالث ليتم وضعه في المبنى الجديد للوصول إلى التشغيل الأمثل للطاقة الاستيعابية في القسم، وللحفاظ على ديمومة الخدمة ولتفادي قوائم انتظار المرضى لتلقي العلاج، أو تحويل المرضي لمؤسسة أخرى، في حال كان أحد المسارعين تحت الصيانة على سبيل المثال.
كما تم التأكيد على استمرارية التعاون لتدريب وتطوير وتبادل الكوادر بما فيها (الأطباء، الفزيائيين، والفنيين) وبناء قدراتهم لتتوافق مع المعايير والبروتوكولات العلاجية لمواكبة المتغيرات التقنية والطبية.
حضر الاجتماع الأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومستشار رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد العمري


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