بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

حماية المستهلك: نتخوف من ارتفاعات الأسعار في ظل سكوت رسمي غير مبرر

منذ 34 ثانية
حماية المستهلك: نتخوف من ارتفاعات الأسعار في ظل سكوت رسمي غير مبرر

وطنا اليوم:ابدت حماية المستهلك تخوفها من سلسلة الارتفاعات المتتالية على اغلب السلع والمواد الاساسية والتموينية والكمالية التي تشهدها الاسواق هذه الايام في ظل سكوت رسمي غير مبرر على هذه الارتفاعات.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا نخشى ان يكون الارتفاع الاخير الذي شهدته اسعار بعض المشروبات الغازية ما هو الا بداية لارتفاع اسعار جميع المشروبات الغازية والعصائر والمنتجات الاخرى.
وتسائل الدكتور عبيدات اين دور الوزارة في التصدي لهذه الارتفاعات المتتالية دون حسب او رقيب وعدم اتخاذها اي اجراءات من شانها أن تمنع أو تحد من هذه الارتفاعات الغير مبررة لانها لا تستند على اسس علمية صحيحة من حيث الكلف الحقيقية التي طرات على مدخلات انتاجها.
وطالب عبيدات الوزارة تكثيف وتشديد الرقابة على الاسواق التي تشهد فوضى سعرية على اغلب المواد والسلع


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:52

قراءة تربوية في وثيقة الاستقلال

14:50

تحذير أمني : 4 أسباب تؤدي لاشتعال مركبتك

14:45

دعوة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات مسابقة المحارب الدولية

14:41

تصريح ملفت لطوقان: نستطيع على الأقل أن نضيء الأردن لمدة 80 عام

14:41

دعوات لزراعة أسطح المنازل في الأردن

14:04

أردنيون يفوزون بجائزة “الأمير تشارلز” في لندن

14:01

التربية تعمم التعليمات الخاصة بامتحان التوجيهي

13:57

طوقان: كميات اليورانيوم بسواقة تضيء الأردن 80 عاما

13:53

الأردن يزيد كميات الكهرباء المصدرة لفلسطين إلى 80 ميغاواط

12:48

عميد كلية الحقوق في “الإسراء” يلتقي الطلبة المتوقع تخرجهم

12:44

عفو رئاسي عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

12:36

هل نستطيع إغلاق ملف الغارمات في الأردن

12:23

لافروف ينفي مرض الرئيس الروسي.. مجرد شائعات

12:14

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمّان والبلقاء والمفرق

12:12

لأول مرة منذ عشرات السنين .. الجنوب بلا مركز لاستلام الحبوب

12:03

العقبة تستقبل 600 ألف زائر وسائح خلال الأشهر الخمسة الماضية

11:58

نقابة الخدمات العامة: حالة البلاد تجاهل تحديات العمال في القطاع السياحي ومطالبهم

11:58

الكويت تصرف 3 دجاجات لكل مواطن شهريا

11:48

مطاعم اردنية تنضم الى حملة المقاطعة وأسعار الدجاج لازالت في العلالي

11:29

الاوقاف: سنبعث برسائل SMS لجميع المقبولين بالحج

11:24

إتلاف 20 طنا من المواد الغذائية في محافظة إربد

11:20

الحاج توفيق: لا ارتفاع جديد على أسعار القهوة..وابو عاقولة : أجور الشحن ترتفع كل يوم

11:16

الصحة: اشتبهنا بحالات إصابة بجدري القردة

10:59

الجغبير: المبادرة الصناعية الأردنية الإماراتية المصرية مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي القائم على الإنتاجية

10:42

أعمال صيانة على طريقي الجيزة والنقب

10:41

حالة البلاد يدعو إلى إحداث تغييرات هيكلية بسوق العمل

10:36

التنمية تعيد طفلا من ذوي الإعاقة تقطعت به السبل في العراق

10:15

وفيات الاثنين 30-5-2022

10:01

تسجيل أول حالة وفاة بمرض جدري القرود

09:50

ضبط حدث يقود مركبة شحن بعمان

09:46

طلاب الطب في أوكرانيا: عودتنا قسرية وتخصصنا لا يدرس عن بعد

09:39

عائلة أردنية تقيم في شاطئ الشويخ بالكويت بسبب عدم وجود مأوى

09:29

أونروا: لا حديث أبداً عن تفويض هيئة أممية أخرى لاستلام التعليم

09:24

رئيس وزراء جورجيا يضع حجر أساس لمركز ثقافي جورجي بالمغطس

09:22

آداب “الإسراء ” تشارك في فعاليات أسبوع اللغة الإنجليزية في لواء الجيزة

09:18

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

09:12

تدهور شاحنة محملة بالحبوب على الطريق الصحراوي

09:07

الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلة

07:23

لقاء تشاركي بين مدينة الأمير محمد للشباب وشركة مياهنا

07:05

غياب المرأة عن “عضوية المحامين” للمرة الثانية على التوالي

23:08

صرف 3 دجاجات لكل مواطن كويتي شهرياً

22:53

مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ووزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمات التدريبية

22:35

أينما يوجهه لا يأت بخير

22:12

ماقصة هدية الامارات للصفدي ؟

22:06

انعقاد ورشة عمل للحكام الإداريين حول مكافحة الإتجار بالبشر

22:00

العجارمة : المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية

21:55

الذَّنَب يُحرّك الكلبَ

21:48

بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة

وفيات

وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكة