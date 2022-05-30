تحذير أمني : 4 أسباب تؤدي لاشتعال مركبتك

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام، من 4 أسباب قد تؤدي إلى خطر اشتعال المركبات في فصل الصيف.

وقالت إن أول هذه الأسباب؛ هو تسرب في نظام الوقود، داعية إلى تفقد أنابيب الوقود القديمة والمتضررة أو أي أجزاء مكسورة عبر الصيانة الدورية، وفحص زيت المحرك، وسوائل الفرامل وناقل الحركة والتوجيه المعزز.

وأضافت أن ثاني سبب، هو أعطال النظام الكهربائي، مؤكدة أن البنزين يشتعل بسهولة مع وجود شرارة الكهرباء، فضلا عن أن دورات شحن البطارية يمكن أن تتسبب أيضا في تراكم الهيدروجين المتفجر تحت غطاء محرك السيارة.

وأكدت ضرورة إجراء فحص وصيانة دورية للمركبة، خاصة إذا لاحظ السائق وجود أي أسلاك مفكوكة أو مهترئة.

وبيّنت أن ارتفاع درجة حرارة المحركات، تؤدي أيضا إلى اشتعال المركبة؛ نظرًا لكونها تعمل بشكل أساسي عبر سلسلة من الانفجارات المحكومة، مما يؤدي إلى جعل المحركات ساخنة دائما.

وأوضحت أنه ولهذا السبب تمتلك المركبات أنظمة تبريد لمنعها من أن تصبح ساخنة بشكل كارثي، محذرة من تجاهل ضوء التحذير الموجود على لوحة العدادات.

ووجهت السائق إلى التوقف على الفور، في حال ارتفاع مقياس درجة حرارة فجأة.

وأشارت إلى أن وجود عيوب في تصميم المركبة، تؤدي أيضا إلى اشتعالها؛ مستدركة قولها بأنه من النادر أن يتسبب عيب التصميم في نشوب حريق من تلقاء نفسه، إلا أنه يزيد من احتمالية نشوب حريق في حالة حدوث عطل ما