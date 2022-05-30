تصريح ملفت لطوقان: نستطيع على الأقل أن نضيء الأردن لمدة 80 عام

وطنا اليوم – قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، الاثنين، إن الأردن غني بخامات اليورانيوم، موضحا أن “جرى تبويب 42 ألف طن من الكعكة الصفراء على مدى 6 أعوام بعد عمل مضن من الجيولوجيين”.

وأضاف أن “كل كيلو غرام من الكعكة الصفراء يكافئ 55 برميل نفط؛ بمعنى أن الأردن الآن لو فرضا زرعناه مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء نحتاج فقط لـ 400 طن لإضاءة كل الأردن” بحسب المملكة .

وتابع: “عندما نقول 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، نستطيع على الأقل أن نضيء الأردن لمدة 80 عام، وهذه ثروة استراتيجية في منطقة السواقة لوحدها، الموجود فيها 42 ألف طن”.

“في الحسا، أثبتت الدراسات وجود 25 ألف طن واليورانيوم، ومعروف أنه موجود في الفوسفات الأردني منذ عشرات السنين، وسيصبح الأردن مع تحول العالم إلى أنواع جديدة وأنماط جديدة من الطاقة لمحاربة التغير المناخي وأحدها الطاقة النووية”، وفق طوقان.

وأعرب عن أمله “أن الأردن في العقود المقبلة سيصبح مصدرا رئيسيا للوقود النووي ليس لتغطية حاجته فقط، وإنما لدول الإقليم العربي في المنطقة”.