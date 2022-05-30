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دعوات لزراعة أسطح المنازل في الأردن

منذ 55 ثانية
دعوات لزراعة أسطح المنازل في الأردن

وطنا اليوم:اشدت الجمعية المواطنين على ضرورة الاستفادة من المساحات المتوفرة والصالحة للزراعة من اجل الاستفادة منها في زراعة بعض انواع الخضار والاشجار المثمرة التي ستساعدهم في التخفيض من قيمة الفاتورة الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها وايضا ستساهم في تقوية الاقتصاد الاهلي وهو الشريك الثالث في اقتصادنا الوطني خاصة في الارياف والضواحي والبوادي والمخيمات.
وقالت حماية المستهلك انه تلقت اتصالات خلال الايام الماضية من ربات بيوت ومن مختلف مناطق المملكة جرى خلال هذه الاتصالات تساؤلات واستفسارات من ربات البيوت عن آلبية الزراعة المنزلية في البيوت والاماكن التي لا تتوفر فيها مساحات كافية للزراعة.
حيث دعت الجمعية ربات البيوت استغلال المساحات التي تتوفر لديهن وزراعة ما يمكن زراعته من بعض انواع الخضار التي لا تحتاج الى وقت طويل للنمو والنضوج مثل البندوره والبصل والثوم من اجل عدم الرضوخ لبعض المحتكرين لهذه السلع خاصة عند حدوث نقص في الانتاج أو زيادة الطلب عليها في غير موسمها الزراعي.
كما اشارت الجمعية أنه يمكن الاستفادة من تجارب بعض ربات البيوت في الدول المجاورة كسوريا وفلسطين حيث قامت ربات البيوت هناك بشراء احواض وزراعتها ببعض انواع الخضارالتي تنمو خلال اسبوعين للاستفادة منها للمساعدة في التقليل من تكاليف الحياة اليومية وعدم الاستسلام للتجار الذين يبيعون بأسعار مرتفعة جدا لاجبارهم على تخفيض الاسعار.
كما طالبت الجمعية من الجهات الرسمية ذات العلاقة ضرورة تعديل القوانين والانظمة( قانون البلديات) وذلك من اجل السماح للمواطنين باقتناء وتربية الدواجن والحيوانات الاليفة في المنازل للاستفادة من لحومها ومنتجاتها المختلفة وتخزينها والاستفادة منها في باقي ايام السنة


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