عفو رئاسي عن قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام مصرية، إن قرار العفو الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سجناء، شمل محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وسبق للقضاء المصري، أن أنزل حكما بالسجن المؤبد، بحق السكري، بتهمة قتل سوزان تميم.

وكان السكري، المتهم الأول في قضية مقتل سوزان تميم بشقتها في دبي، عام 2008، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، في العام 2010.

وفي عام 2017، أصدر السيسي قرارا بالإفراج عن مئات المحكومين، من بينهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحرض على قتل سوزان تميم بسبب رفضها العلاقة معه، بعد فترة طويلة من ملاحقتها.