الحاج توفيق: لا ارتفاع جديد على أسعار القهوة..وابو عاقولة : أجور الشحن ترتفع كل يوم

وطنا اليوم:قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن أسعار القهوة بالسوق المحلي لم تشهد أي ارتفاع جديد غير الذي حدث قبل عدة أشهر.

وبيّن الحاج توفيق أن الأسعار بقيت مستقرة على ارتفاع بسبب ارتفاع اسعارها من بلدان المنشأ لعدة عوامل، أهمها الطقس وكميات الإنتاج.

وأشار إلى أن الكثير من التجار يبيعون بأقل من سعر الكلفة من خلال العروض لمواجهة حالة الركود الكبير الذي تعانيه الأسواق خلال فترة ما بعد عيد الفطر.

من جهته قال نقيب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة أن أجور الشحن ترتفع كل يوم نتيجة أسعار الطاقة التي تزيد في العالم.

وبين أبو عاقولة أنه خلال الفترة الماضية شهدت أسعار النقل البحري والبري ارتفاعاً ملموساً بنسبة 5-10% بسبب ارتفاع كلف النقل والطاقة وما يفرض من ضرائب و رسوم.

وأكد أن أي ارتفاع يطرأ على أسعار النقل وكلف التشغيل لا بد من أن ينعكس على السعر للمستهلك.

وبيّن أن حركة نقل البضائع من وإلى الأردن تسير وفقا لمعدلها الإعتيادي ولا يوجد أي تخوف من انقطاع سلاسل التوريد