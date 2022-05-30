التنمية تعيد طفلا من ذوي الإعاقة تقطعت به السبل في العراق

وطنا اليوم:حولت فرق وزارة التنمية الاجتماعية طفلا أردنياً من الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تقطعت به السبل في العراق، إلى مركز جرش للرعاية والتأهيل.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن وزير التنمية أيمن المفلح، أوعز لكوادر الوزارة بالاسراع في تأمين عودة طفل أردني من الأشخاص ذوي الإعاقة تقطعت به السبل في العراق، بعد مخاطبات بين الوزارة ووزارة الخارجية والسفارة الأردنية في العراق.

وأضافت، انها أرسلت موظفا من قبلها بعد تنسيق حكومي، لاستلام الطفل بعد تخلي والدته عنه، وتم التواصل مع والد الطفل في الأردن وإبلاغه بتأمين الوزارة عودة ابنه إلى الأردن.

وبينت الوزارة، انه تم استقبال الطفل “13 عامًا” من قبل فريق، وأدخل إلى مركز جرش للرعاية والتأهيل، حيث تكفلت الوزارة بنفقة اقامته في المركز بعد دراسة الحالة الاجتماعية لوالده.

وأوضحت الوزارة، أن الطفل سيخضع لفحوصات طبية شاملة، تمهيدًا لتوفير العلاج له، كما سيخضع لمجموعة من البرامج المتنوعة والتأهيل النفسي والاجتماعي من قبل أخصائيين