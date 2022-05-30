ضبط حدث يقود مركبة شحن بعمان

وطنا اليوم:ضبطت الكوادر العاملة في ادارة السير، فتى (حدث 16 سنة) غير مرخص، كان يقود مركبة شحن على احد شوارع عمان الخارجية، حيث تم اتخاذ الاجراء القانوني بحق والد الحدث ، بالإضافة الى مالك المركبة.

وأفاد التقرير المروري اليومي على إذاعة “أمن إف إم” الاثنين، أن الكوادر العاملة في الرقابة والضبط المروري على الطرق الخارجية، ضبطت مركبة تسير بسرعة 183 كلم بالساعة على شارع ال 100، حيث تم اتخاذ إجراء القانوني بحق السائق .

وجددت الادارات المرورية دعوتها للسائقين ومستخدمي الطريق، الى ضرورة توخي الحيطة والحذر ، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والالتزام بالقواعد المرورية، حفاظا على سلامة الجميع