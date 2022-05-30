تدهور شاحنة محملة بالحبوب على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أدى حادث تدهور لشاحنة نقل كبيرة محملة بمادة الحبوب، الاثنين، على الطريق الصحراوي عند منطقة الحميمة، الى اصابة السائق وسقوط الحمولة على حرم الشارع العام، ما أدى لإغلاقه بشكل مؤقت.

وحضرت فرق الدوريات الخارجية والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث قامت بإسعاف السائق، وإزالة الأثر المروري عن الطريق وفتحه أمام حركة السير.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين، خاصة الذين يسيرون بمركباتهم لمسافات طويلة ضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وأخذ قسطا من الراحة في حال الشعور بالتعب أو الإرهاق، وذلك حفاظا على سلامتهم العامة