مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ووزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمات التدريبية
منذ 5 ساعات
وطنا اليوم – وقعت نقابة المهندسين ووزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات التدريبية، بهدف تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والنقابة لتحقيق أهداف التنمية المهنية من خلال قيام نقابة المهندسين بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات الهندسية والادارية والتكنولوجية، وعقد دورات في مجال العقود ودورات الفيديك والبرامج التأهيلية المختلفة للمهندسين والموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم في مختلف التخصصات.
وبموجب المذكرة ستتم الاستفادة من الورشات والمحاضرات ومنصة التدريب الالكترونية والمعلومات المختلفة التي سيتم تقديمها من خلال نقابة المهندسين الأردنيين وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي
وقال نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي إن النقابة تمتلك مركزا تدريبيا يحتل مكانة مرموقة لدى اتحاد المهندسين العرب ولديه العديد من الإعتماديات الإقليمية والعالمية والحصرية ويقدم العديد من الدورات والبرامج التأهيلية التي تساهم في صقل مهارات وتطوير خبرات المهندسين في كافة التخصصات الهندسية، مبينا أنه تم تأسيس اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي لتعزيز الخدمات التي يقدمها المركز وتكامل الشراكات مع مختلف المؤسسات وشركاء القطاع
وخلال لقائه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس اليوم الأحد في مقر وزارة التربية والتعليم، لبحث تعزيز علاقات التعاون بين نقابة المهندسين ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، لفت سمارة الى أن النقابة أطلقت مؤخرا المنصة التدريبية لاكاديمية المهندسين والتي تحتوي عددا كبيرا من الدورات الهندسية والإدارية والتكنولوجية ، مشيرا إلى أن النقابة تقدم دعما كبيرا لبرامج التدريب، كما وعقدت العديد من الاتفاقيات لتحسين وتنويع تلك البرامج.
من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون المشتركة بين الوزارة والنقابة بما يساهم في تطوير التعليم المهني وتحسينه بشكل متواصل ومستمر، لتحسين جودة مخرجات التعليم وتهيئتها بالصورة الأمثل لسوق العمل المحلي والعالمي.
وأكد الوزير عويس استعداد وزارة التربية للتعاون مع نقابة المهندسين في مجال تدريب المهندسين العاملين تحت مظلة الوزارة وتأهيليهم من خلال أكاديمية المهندسين والمنصة التدريبية
ولفت الى ضرورة وضع الخطط المستقبلية لتحسين جودة التعليم والتعليم الهندسي والمهني في الجامعات الاردنية من خلال تفعيل الشراكات الحقيقية بين الجامعات والوزارات والنقابة لتحديد الأطر اللازمة لتطوير الوضع القائم.
بدورها، استعرضت مدير الاكاديمية الهندسية للتدريب والتطوير الهندسي مدير مركز تدريب المهندسين المهندسة سمر الكيلاني، أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مختلف الجامعات الأردنية والبرامج التي يتم العمل عليها واشارت الى انشاء المنصة التدريبية لأكاديمية المهندسين انبثقت من فكرة تعزيز الشراكات لإثراء المجتمع المعرفي والمهني للمهندسين
وكشفت عن استحداث وتصميم برنامج “تميز” الذي سيتم اطلاقه قريبا، ويساهم في بناء قدرات المهندسين حديثي التخرج وتأهيلهم لممارسة العمل داعية الى ضرورة مشاركة البرنامج مع الجامعات المختلفة لافادة الطلبة على مقاعد الدراسة.