من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
بحث
أخر المستجدات
23:08
صرف 3 دجاجات لكل مواطن كويتي شهرياً
22:53
مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ووزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمات التدريبية
22:35
أينما يوجهه لا يأت بخير
22:12
ماقصة هدية الامارات للصفدي ؟
22:11
وفاة شخص سقط عن عمارة في وسط البلد
22:06
انعقاد ورشة عمل للحكام الإداريين حول مكافحة الإتجار بالبشر
22:00
العجارمة : المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية
21:56
الملك يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويتسلم وساما رفيعا
21:55
الذَّنَب يُحرّك الكلبَ
21:48
بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة
الرئيسية
عربي دولي
قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مسيرة الأعلام الفلسطينية وتعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين
29 مايو 2022
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
مقالات ذات صلة
مواطنون: أسعار الأضاحي نار.. وتجار يكشفون الأسباب
إدارة بايدن تدافع عن نفسها في أول أزمة كبرى...
جدال ساخن بين الحكومة والشارع بسبب الزيت والسكر
عاجل | أفيخاي أدرعي للإعلام العربي : تلقيت مئات...
ملياري شخص تلقوا مطاعيم كورونا حول العالم
اطلاق نار على دورية بعد ضبطها مطلوبا بقضايا مخدرات
النواب يناقش مشروع قانون الانتخاب اليوم
#عاجل مالية النواب: البطالة في الأردن بلغت مستويات غير...
قوات النظام السوري تدخل درعا البلد
24 ساعة
23:08
صرف 3 دجاجات لكل مواطن كويتي شهرياً
22:53
مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ووزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمات التدريبية
22:35
أينما يوجهه لا يأت بخير
22:12
ماقصة هدية الامارات للصفدي ؟
22:11
وفاة شخص سقط عن عمارة في وسط البلد
22:06
انعقاد ورشة عمل للحكام الإداريين حول مكافحة الإتجار بالبشر
22:00
العجارمة : المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية
21:56
الملك يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويتسلم وساما رفيعا
21:55
الذَّنَب يُحرّك الكلبَ
21:48
بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة
21:24
صورة لمسنه مقدسية تجتاح مواقع التواصل
21:09
طهبوب: أما آن الأوان أن ترد الحكومة الأردنية على هذا المتطرف
20:58
العدوان يعلق على التواطؤ الرسمي العربي مع جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى
20:50
العدوان للمرابطين : سلمت سواعدكم فأنتم الأطهار
20:47
الرزاز: هنالك فرق بين النظري والعملي
20:36
طائرة مسيرة ترفع العلم الفلسطيني فوق باب العامود
20:24
ما التنبؤ الذي قدمه بيل غيتس عن الوباء القادم
20:19
الدجاج مُكدس بالمولات ومراكز البيع وجمجوم يستنكر حملة المقاطعة
20:09
توقيف فتاة اردنية في لبنان
20:04
الملك يتسلم وساما رفيعا من رئيس وزراء جورجيا
19:34
وقفة احتجاجية في عمان رفضا لمسيرة الأعلام الصهيونية
19:29
السعودية: مضاعفة أعداد تأشيرات المرور الممنوحة للأردنيين اعتبارا من يوم غدٍ
19:25
تفاصيل الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر
19:18
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العمايرة والسبيلة وأبو غيدا
19:16
الملكة رانيا تتقبل العزاء من الشيخة موزا بعمان
19:12
رؤساء وزراء سابقون يشيدون بسياسة الأردن الخارجية
19:10
الملك: الأردن يحرص على تنويع علاقاته
17:54
بالصور/اليوم العلمي المفتوح للأمن السيبراني في عمان الأهلية
17:53
عاجل| بدء تجمع المستوطنين الإسرائيليين في باب العامود بالقدس تمهيدا لانطلاق مسيرة “الأعلام”
17:01
بدء فعاليات التمرين العسكري الموج الأحمر/5
16:58
لا وفيات بكورونا للاسبوع الرابع على التوالي في الاردن
16:51
بينيت: القدس لن تقسم أبداً..والرئاسة الفلسطينية ترد
16:46
توقعٌ بارتفاع أسعار المحروقات 5-7% مطلع حزيران
16:30
قريبا .. نقابة لتجار الأدوات المنزلية
16:19
وزيرة مصرية تطلب “الدعاء” بعد تورط نجلها في جريمة قتل
16:17
ليفربول الانجليزي يطالب بفتح تحقيق رسمي
16:10
رداَ على مسيرة الاعلام الصهيونية .. حزب العمل يرفع العلم الفىسطيني على مبنى الحزب
16:03
حقوق الإنسان يتخذ قرارات قانونية بحق المفوض العام
15:53
أورنج الأردن تشارك في احتفالات العبدلي بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين
15:34
“زين” تحصد جائزة أفضل مشغل اتصالات في الشرق الأوسط
15:13
عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار دولي
15:07
الشمالي : المبادرة الأردنية المصرية الإماراتية ترجمة لبناء شراكات اقتصادية
15:03
محاصرون في انهيار مطعم وسط بغداد
15:00
جامعة البترا تستضيف ندوة تعريفية بالمنح الدراسية اليابانية
14:51
المعونة: مسح إلكتروني شهري لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا
14:45
وفاة شخص من جنسية عربية سقط من عمارة في عمّان
14:36
الحكومة : مبادرة الشراكة الصناعية هي الأهم للأردن والإمارات ومصر منذ عقود
14:14
الجالية العراقية بجامعة البترا تنظم “حفل الحنة” لخريجيها
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
وطنا نيوز
© 2022 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
من نحن