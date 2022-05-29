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15:13
عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار دولي
15:07
الشمالي : المبادرة الأردنية المصرية الإماراتية ترجمة لبناء شراكات اقتصادية
15:03
محاصرون في انهيار مطعم وسط بغداد
15:00
جامعة البترا تستضيف ندوة تعريفية بالمنح الدراسية اليابانية
14:51
المعونة: مسح إلكتروني شهري لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا
14:45
وفاة شخص من جنسية عربية سقط من عمارة في عمّان
14:36
الحكومة : مبادرة الشراكة الصناعية هي الأهم للأردن والإمارات ومصر منذ عقود
14:14
الجالية العراقية بجامعة البترا تنظم “حفل الحنة” لخريجيها
14:06
حجاوي : الفحص الطبي للعمالة الوافدة من إفريقيا غير وارد حاليا
14:02
أنشيلوتي : عندما خسرنا من برشلونة قلت لبيريز سنفوز بالليجا ودوري الأبطال
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عاجل | وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتحاصر المتواجدين في المصلى القبلي
29 مايو 2022
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24 ساعة
15:13
عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار دولي
15:07
الشمالي : المبادرة الأردنية المصرية الإماراتية ترجمة لبناء شراكات اقتصادية
15:03
محاصرون في انهيار مطعم وسط بغداد
15:00
جامعة البترا تستضيف ندوة تعريفية بالمنح الدراسية اليابانية
14:51
المعونة: مسح إلكتروني شهري لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا
14:45
وفاة شخص من جنسية عربية سقط من عمارة في عمّان
14:36
الحكومة : مبادرة الشراكة الصناعية هي الأهم للأردن والإمارات ومصر منذ عقود
14:14
الجالية العراقية بجامعة البترا تنظم “حفل الحنة” لخريجيها
14:06
حجاوي : الفحص الطبي للعمالة الوافدة من إفريقيا غير وارد حاليا
14:02
أنشيلوتي : عندما خسرنا من برشلونة قلت لبيريز سنفوز بالليجا ودوري الأبطال
13:49
استعداد رسمي للتعاون مع الأردن بشأن البرنامج النووي
13:44
حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج
13:37
أمانة عمان للمواطنين: استفيدوا من هذا القرار
13:34
شاب يلقي بنفسه من أعلى جسر عبدون
13:28
فيلادلفيا تعزّي بوفاة المرحوم والد جلالة الملكة رانيا العبدالله
12:42
اليابان تقدم وحدة للعناية التاجية لمستشفى المفرق الحكومي
12:23
الخصاونة: القطاع الصناعي في الأردن يشهد تطورا متسارعا
11:56
خبراء: الاستثمار بالشحن البحري سيدعم الاقتصاد الوطني
11:51
الأردن يُحذر من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة
11:27
مطالبات بتشديد الرقابة على إعلانات مشبوهة للمساج
11:13
وزير العمل: أكثر من 20 ألف فرصة عمل استحدثت من القطاع الخاص
11:06
فصل الكهرباء عن مناطق بالعقبة الاثنين
10:50
وفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسمي
10:44
تخصيص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة بين الأردن والإمارات ومصر
10:34
الشوبكي : الأردن ينتظر ارتفاعاً جديداً على المحروقات
10:15
العجارمة يرعى حفل تخريج الفوج ال 40 لطلبة مدارس النمو التربوي
09:53
دراسة : الضغط والسكري الأكثر انتشاراً بين الأردنيين
09:51
الرشاقة في السياسة المالية
09:39
الحنيفات: الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً
09:33
حالة البلاد: الحل النهائي لتعزيز الأمن المائي في الأردن بتحلية مياه البحر
09:29
وفاة شخص بتدهور مركبة عند مثلث الخالدية بالمفرق
09:23
وفيات الاحد 29-5-2022
09:15
العمل تعلن اليوم تفاصيل برنامج التشغيل الوطني
09:08
اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة بشكل إضافي الأحد والاثنين
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