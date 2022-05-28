سمارة يرعى حفل تخريج فوج الشهيدة شيرين ابو عاقلة، في المدارس النموذجية العربية
28 مايو 2022
وطنا اليوم – رعى المهندس احمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب حفل تخريج فوج الشهيدة شيرين ابو عاقلة لطلبة الثانوية العامة في المدارس النموذجية العربية، بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد .
ووجه سمارة خلال كلمته نصائح للخريجين دعاهم خلالها الى ضرورة ان يتعلموا من الخبرات، والعمل على تطوير مهاراتهم، مبينا ان الصعاب هي من تصنع المعجزات،
وبين سمارة ان الأمة العربية واجهت الكثير خلال القرون الماضية، وعانت طوال الوقت من السطوة والاستعمار والاستغلال، لافتا الى ان المسؤولية تنتقل إلى الشباب ليحرروها ويعلّو بنيانها ويعمروها ويصنعوا لها مكانة بين الأمم .
وشدد سمارة على ضرورة مواجهة الاحتلال ورفض التطبيع مع العدو وتحرير فلسطين العربية كل فلسطين وحقنا في العودة إلى بيارات البرتقال، وجبال الزيتون، لنصلي جميعاً في القدس.
مشددا على ان الأردن هو الحلم الذي آمن به كل الشرفاء، وسيبقى ملاذ المكلومين، وحمى الأحرار، وبيتاً للفرسان.
وهنأ سمارة الخريجين وخاطبهم قائلا :أنتم، الذين سيحملون راية الوطن عالياً في قمم الإنجاز والإبداع والابتكار والريادة والتقدّم والعلم والإنسانية، مضيفا أن هذا البلد أمانة في أعناقكم، كما يأتمن الأب أبناءه على روحه، فلا تتركوا البلد عندما يحتاجكم، ومهما قسا عليكم فلن تجدوا يوماً من يحتضنكم سواه.
وفي نهاية الحفل سلم المهندس احمد سمارة الزعبي الشهادات لطلبة الثانوية العامة الخريجين من البرنامحين الوطني والدولي.