وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية يزور اللجنة الملكية لشؤون القدس
28 مايو 2022
وطنا اليوم – قام وفد يمثل جمعية عَون الثقافية الوطنية بزيارة إلى اللجنة الملكية لشؤون القدس وذلك إستكمالاً لنهج الجمعية القائم على التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات الوطن على إختلافها وبناء علاقة تشاركية حقيقية بغية التعاون في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك،كما تأتي هذه الزيارة لتعزيز وتوطيد العلاقات بين الجمعية والشخصيات الأردنية والعربية وممثلي البعثات الدبلوماسية.
وكان عطوفة الدكتور عبد الله توفيق كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس في مقدمة المستقبلين في مقر أمانة اللجنة إلى جانب الدكتور نصر شقيرات والسيد محمد سدر والسيدة سوسن الكيلاني والسيد حسام عليان وآرام الصعوب.
وفي بداية اللقاء رحب أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس برئيس الهيئة الادارية لجمعية عون الثقافية الوطنية السيد اسعد ابراهيم ناجي العزام والذوات أعضاء الوفد الزائر، مشيراً الى اهمية الجوانب الثقافية الحضارية وضرورة تسجيل الذاكرة التاريخية للشعوب،لتكون سجلاً خالداً للأجيال القادمة بما في ذلك الذاكرة الوطنية الاردنية حيث نحتفل في هذه الايام بذكرى استقلال بلدنا العزيز، موضحاً للوفد الزائر دور ونشاطات اللجنة الملكية لشؤون القدس المتعددة بما فيها اصدار التقرير اليومي ( اخبار وواقع القدس) والنشرة الشهرية التوثيقية عن القدس والمتاحة للباحثين والدارسين، وتخصيص مكتبة في مقر اللجنة تحتوي على خمسة الاف كتاب خاص بفلسطين والقدس يمكن الاطلاع على عناوينها من خلال رابط الكتروني يتوفر على موقع اللجنة،مبيناً أن دور اللجنة يشمل اصدار الكتب والمؤلفات التي زادت عن 60 كتاب،اضافة الى التقارير الخاصة بكل ما يستجد من وقائع واعتداءات اسرائيلية في القدس توفر للاعلام والجهات المهتمة،واصدار البيانات الصحفية واقامة الندوات والمحاضرات التعريفية بالقدس، والتركيز على بيان الدور التاريخي الاردني تجاه فلسطين والقدس حيث توفر الوصاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس دعماً لصمود المقدسيين وهويتهم العربية الاصيلة والتي تسعى اسرائيل الى طمسها وتهويدها.
ومن جانبه قدم السيد اسعد العزام رئيس الهيئة الادارية لجمعية عون الثقافية الوطنية الشكر إلى عطوفة الدكتور عبد الله كنعان على إتاحة هذه الفرصة أمام وفد الجمعية للتعرف عن قرب على الدور التوعوي الهام الذي تقوم به اللجنة الملكية لشؤون القدس المتعلق بقضية القدس،وحرصها على التواصل الدائم مع جميع الجهات الرسمية والأهلية التي تهتم بالشأن الثقافي والاعلامي المقدسي.مقدراً الجهود الكبيرة والانشطة الفاعلة التي تبذلها وتقوم بها اللجنة الملكية لشؤون القدس في توعية الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بقضية القدس.
كما قدم العزام نبذة مختصرة عن مسيرة جمعية عَون الثقافية الوطنية،موضحاً أهداف وأنشطة الجمعية المتعلقة بتوثيق ونشر التاريخ الوطني والقومي الاردني بما في ذلك التاريخ الأصيل المرتبط بالقضية الفلسطينية والقدس،وذلك من خلال المشروع التوثيقي الذي تتبناه الجمعية من خلال الفرق البحثية المتخصصة في جميع مسارات المشروع الذي يقسم إلى ثلاث مراحل،وتسعى الجمعية بتنفيذه بالاعتماد على المصادر والمراجع ذات العلاقة،وبشكل خاص على الوثائق والصور التاريخية التي تسعى الجمعية للوصول إليها والحصول على نسخ منها تلك التي لا زالت بين يدي المواطنين.
كما أشار العزام بأن الجمعية تستهدف فئة الشباب بشكل مباشر لذلك فقد سعت الجمعية الى توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية وبالإضافة إلى بعض المؤسسات الوطنية للمضي قدما في مشروعها الوطني التوثيقي.
وفي ختام اللقاء أشاد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس باهداف وبرنامج جمعية عون الثقافية الوطنية خاصة تركيزها على توعية الشباب بما في ذلك اهمية تثقيفهم بقضية فلسطين والقدس،معتبرا ذلك أمراً مهماً في تنشئة الشباب وتوعيتهم، فالآمال معقودة عليهم في اكمال المسيرة الوطنية والقومية.
وتسلم الوفد الزائر التقرير اليومي الذي يوزع منه حوالي ربع مليون نسخة الكترونية محليا ودوليا ومجموعة من اصدارات اللجنة الملكية لشؤون القدس الخاصة بالجوانب الثقافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية والاعلامية المتعلقة بالقدس.
وقد حضر اللقاء من جانب (عَون) كل من الذوات:
1-معالي المهندس قتيبة ابو قورة
2-المهندس زياد الحمصي
3-المهندس عمر شوتر
4-الدكتور محمد الغول
5-الدكتور محمد الحاج
6-الأستاذ محمد الطراونه
7-السيد عمر جميل الزعبي
8-الدكتور الصحفي احمد جميل شاكر
9-السيدة نرجس فضل الدلقموني
10-السيدة حكمت العزة
11-الدكتور صلاح الرواد