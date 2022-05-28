مركز شابات الوسطية يفتتح معسكر الإصحاح البيئي

وطنا اليوم_افتتح مركز شابات الوسطية اليوم السبت، فعاليات معسكر الإصحاح البيئي بمشاركة مجموعة من الفتيات عضوات المركز .



بحضور مدير زراعة لواء الوسطية الدكتور جعفر عبيدات،الذي عرض اهمية الإصحاح البيئي الذي يؤشر إلى توفير بيئة نظيفة من خلال اتباع إجراءات صحية جيدة تحد من التلوث، وأنشطة فعالة متعلقة بتحسين الظروف البيئية الأساسية التي تؤثر على صحة ورفاهية الإنسان، وله الأثر الكبير على حياة الأفراد والمجتمعات.



وأكد أهمية التوعية بالإصحاح البيئي الذي من شأنه الحد من الأمراض ونواقلها والمحافظة على البيئة وتقليل مخاطر التلوث في الماء والهواء، واتباع أفضل الوسائل في التخلص من المخلفات وفقا لقواعد الإصحاح البيئي . وتخلل المعسكر، جلسة عصف ذهني مع المشاركات حول عناوين لمبادرات بيئية وصحية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لزيادة وعي الشباب بأهمية حماية البيئة من خطر التلوث وأضراره الصحية، وببان السلوكيات والممارسات البيئية الخاطئة.