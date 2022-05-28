المنتخب الوطني ت 23 يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في نهائيات آسيا

وطنا اليوم _ غادر وفد المنتخب الوطني ت 23 مساء اليوم إلى مدينة كارشي في أوزبكستان، تأهبا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في الأول من حزيران.

واختتم المنتخب معسكره التدريبي في قطر والذي امتد لسبعة أيام، وواجه خلاله أصحاب الأرض مرتين، حيث تعادل في المباراة الأولى 1-1، قبل أن يفوز في الثانية 3-2.

وكان مدرب النشامى عدنان حمد في وداع الوفد من الدوحة، حيث التقى الجهاز الفني بقيادة أحمد هايل واللاعبين في مقر اقامتهم قبل المغادرة لأوزبكستان، حيث جرى التأكيد على أهمية الظهور بالمستوى المطلوب وتحقيق النتائج المرجوة خلال النهائيات الآسيوية.

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعبا: عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، قيس عباسي، هادي الحوراني، يزن عبد العال، حسام أبو ذهب، دانيال عفانة، شوقي القزعة، يوسف أبو الجزر، مهند أبو طه، بسام دلدوم، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، عبد الرحمن أبو الكاس، فضل هيكل، حمزة الصيفي، أحمد أبو شعيرة، أمين الشناينة، عمر هاني، خالد صياحين، بشار ذيابات، محمد أبو رزق، عبدالله عوض، وزيد الأصفر.

وكانت قرعة نهائيات كأس آسيا (ت23) وضعت المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا والعراق والكويت.

ويفتتح المنتخب مشواره في النهائيات بمواجهة العراق 1 حزيران المقبل على الملعب المركزي في مدينة كارشي، قبل أن يلتقي الكويت 4 من الشهر ذاته على ذات الملعب، ليختتم مواجهات الدور الأول بلقاء أستراليا 7 منه على ملعب لوكوموتيف في طشقند.

وتعد النهائيات الآسيوية القادمة، غير مؤهلة إلى الأولمبياد، حيث تقام التصفيات القارية للبطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، خلال العام القادم 2023.