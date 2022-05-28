الدكتور خلف الحماد وابناءه يعزون عشيرة السبيلة بوفاه ابنائهم

وطنا اليوم_



بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.



يتقدم الدكتور خلف لافي الحمّاد وابناءه بأحر التعازي القلبية وخالص المواساة، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره من عشيرة السبيلة عامة وعائلة الفارس خاصة، ومن الإخوة الأعزاء محمد عسكر السبيلة ومخلد عسكر السبيلة، بمصابهم الجلل بوفاة الشابين المغفور لهما بإذن الله تعالى:

منذر محمد عسكر السبيلة

وزان مخلد عسكر السبيلة



اللذان انتقلا إلى رحمة الله تعالى أثر حادث سير مؤسف، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. وإنا لله وإنا إليه راجعون.