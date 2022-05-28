خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان الملك بوفاة والد الملكة

وطنا اليوم_بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله.



وقال خادم الحرمين الشريفين في برقيته: “علمنا بنبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.