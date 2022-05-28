  م. نور اللوزي رئيسة للجنة التربية والتعليم  بمجلس محافظة العاصمة

وطنا اليوم-حازت المهندسة نور أحمد اللوزي على ثقة مجلس محافظة العاصمة ممثّلة بالرئيس المهندس أحمد العبدالات ونائبه وأعضاء المجلس بترأسها لجنة التربية والتعليم، وتعتبر هذه اللجنة من أهم لجان مجلس المحافظة وتتكون من الرئيس المهندسة نور أحمد اللوزي وعضوية كل من فواز الحويان، حسين المليفي، طارق المسلم ومحمد السكارنة مقرراً.
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