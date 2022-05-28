قديروف: بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا

وطنا اليوم – نشر الزعيم الشيشاني تسجيلا مصورا حذر فيه من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا، داعيا الرئيس الأوكراني إلى “العودة إلى رشده”

وقال رمضان قديروف في التسجيل المصور الذي نشره على صفحته الرسمية على تطبيق المراسلة “تيليغرام”، إن أوكرانيا “صفقة منتهي”، مضيفا “إذا تم إصدار أمر بعد أوكرانيا، فسنعرض لكم (بولندا) ما الذي صنعتم منه في ست ثوان”.

وحث قديروف لاحقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على “أن يعود في نهاية المطاف إلى رشده، ويقبل الشروط التي عرضها رئيسنا (فلاديمير بوتن)”.

استخدم قديروف وسائل التواصل الاجتماعي مرارا للتفاخر بأداء المقاتلين الشيشان ضد القوات الأوكرانية، وللإدلاء بتصريحات أخرى غير مؤكدة حول الحرب في أوكرانيا.

قدمت بولندا، المتاخمة لحدود أوكرانيا، أسلحة ومساعدات أخرى لجارتها منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. كما استقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين.