الصحة العالمية تحذر من انتشار غير مألوف لجدري القرود

وطنا اليوم _ حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من الإصابات المئتين بجدري القرود، التي رصدت في الأسابيع الأخيرة في بلدان لا ينتشر فيها الفيروس عادة، يمكن أن تكون “قمة جبل الجليد”.

وقالت مديرة قسم الاستعداد الدولي للمخاطر المعدية في منظمة الصحة العالمية، سيلفي برياند، في عرض خلال جمعية الصحة العالمية بجنيف حول الانتشار “غير المألوف” للفيروس: “لا نعرف ما إذا كنا نرى فقط قمة جبل الجليد”.

وأضافت: “الخبراء يحاولون تحديد سبب هذا الوضع غير المعتاد، وتظهر النتائج الأولية عدم وجود طفرة أو تحور في فيروس جدري القرود”، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وتابعت: “لدينا فرصة سانحة لوقف التفشي الآن.. إذا اتخذنا الإجراءات الملائمة الآن يمكننا على الأرجح احتواؤه بسرعة”. سكاي نيوز