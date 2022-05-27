قرداحي يثير التفاعل التواصلي مجدداً وهذه المرة من النجف

وطنا اليوم – أثار وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات قال إنها فُهمت على أنها “حنين للنظام السابق”.

وقال قرداحي في مقطع الفيديو المتداول: “كنا قاعدين بالنجف الأشرف بيجي واحد حامل تلفون وبسألني انت كنت تزور العراق في الثمانينيات شو رأيك بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات؟ طلعت فيه أنا وقلت له والله في فرق كبير بدك تعرف شو؟ كانت أحلى الشوارع قبل.

وأضاف: “كتنت بحكيها مزح، عملوا قصة منها صاروا يفسروها والله كأنه حنين إلى النظام السابق ومدري أيش؟ شو هالحكي..”