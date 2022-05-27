وطنا اليوم:تحقق الاجهزة الامنية في حادثة وفاة شاب سقط من اعلى عمارة في اربد، وفق مصدر امني.وقال المصدر انه تم تخويل الجثة الى مركز الطب الشرعي للوقوف على الاسباب الحقيقة للوفاة.
الأمن يحقق بشبهة انتحار شاب في اربد
27 مايو 2022
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