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هام لجميع الحجاج .. درجة الحرارة خلال موسم الحج 2022

27 مايو 2022
هام لجميع الحجاج .. درجة الحرارة خلال موسم الحج 2022

وطنا اليوم:توقعت الأرصاد السعودية أن تكون درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج (شهر ذي الحجة).
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن توقعات الأمطار لهذا الصيف تشير إلى هطول أمطار غزيرة، وبذلك تكون احتمالية هطول الأمطار أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، فيما يتوقع أن تكون الأمطار حول المعدل المعتاد على باقي مناطق المملكة.
وأصدر المركز تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف الحالي الذي يبدأ من أول حزيران وينتهي في 31 آب.
وأوضح أن توقعات صيف هذا العام تشير إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة، بنحو درجة واحدة فيما تظل في مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان) حول معدلاتها الطبيعي خلال شهري حزيران وآب.

وقد يصل الارتفاع بالمعدل خلال شهر تموز إلى درجة ونصف خاصة على (رفحاء، حفر الباطن، حائل وشمال القصيم).
وبخصوص حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة، توقع المركز أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف حائل، القصيم ويمتد إلى الرياض.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف.
ويكون الطقس رطبا على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر.
وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية وتتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية، وتتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج في البحر الأحمر يكون من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج


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