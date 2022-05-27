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واشنطن تستعد لتزويد كييف بأنظمة صاروخية بعيدة المدى تتيح لهم ضرب روسيا

27 مايو 2022
واشنطن تستعد لتزويد كييف بأنظمة صاروخية بعيدة المدى تتيح لهم ضرب روسيا

وطنا اليوم:كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين الجمعة 17 مايو/أيار 2022 أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية حديثة لراجمات الصواريخ بعيدة المدى، في وقت حذر فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي إمدادات أسلحة ستكون “خطوة خطيرة نحو تصعيد غير مقبول”.
المسؤولون الأمريكيون قالوا إن إدارة بايدن تميل إلى تقديم تلك الأنظمة لأوكرانيا في إطار الحزمة الأوسع من المساعدات العسكرية التي قد يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
وقد تحدث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن أن القوات الأوكرانية بأمسّ الحاجة إلى تلك الأنظمة من أجل التصدي للقوات الروسية، كما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لتزويد أوكرانيا بتلك الأسلحة.
وطلبت أوكرانيا كذلك أنظمة HIMARS، وهي راجمات صواريخ خفيفة متحركة، وهي قادرة على إطلاق ذات الأنواع من الصواريخ التي تطلقها راجمات MLRS.
ويمكن لأنظمة الدفاع الأمريكية أن تطلق وابلاً من الصواريخ يصل مداها لمئات الكيلومترات، وهو أبعد بكثير من أي من أنظمة تمتلكها أوكرانيا بالفعل، ويجادل الأوكرانيون بأن هذه المنظومات يمكن أن تغير قواعد اللعبة في حربهم ضد روسيا.
وأثارت تحركات واشنطن مخاوف داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي من أن أوكرانيا قد تستخدم الأنظمة لتنفيذ هجمات داخل روسيا؛ إذ كشفت المصادر أن أحد المخاوف الرئيسية كان النطاق الواسع لأنظمة الصواريخ، حيث يمكن لمنظومة “MLRS” ونسختها الأخف وزناً “HIMARS”، إطلاق صواريخ لمسافة 300 كيلومتر من مركبة متحركة على أهداف أرضية، مما سيسمح للأوكرانيين بضرب أهداف داخل روسيا بسهولة أكبر.

القوات الروسية تحقق تقدماً
يأتي هذا في وقت قال فيه الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت هجوماً من ثلاث جهات؛ في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك أمس الخميس، وإذا سقطت المدينتان اللتان تقعان على ضفتي نهر سيفيرسكي دونيتس، فستكون منطقة لوجانسك في إقليم دونباس قد سقطت بالكامل تقريباً في أيدي الروس.
وذكر حاكم لوجانسك سيرهي جايداي أن حوالي 50 جندياً روسياً وصلوا إلى طريق سريع “وتمكنوا من كسب موطئ قدم”، لدرجة إقامة نقطة تفتيش. وأضاف: “تم كسر حاجز التفتيش وإبعادهم.. الجيش الروسي لا يسيطر على الطريق الآن لكنه يقصفه”. مضيفاً أنه من المحتمل أن تترك القوات الأوكرانية “بلدة واحدة، وربما اثنتين. نحن بحاجة إلى كسب الحرب وليس المعركة”. وتابع جايداي: “من الواضح أن رجالنا يتراجعون ببطء إلى مواقع أشد تحصيناً، نحن بحاجة إلى صد هذا الحشد”.
فيما صرح مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دنيسينكو في إفادة بأن 25 كتيبة روسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية.
وشاهد صحفيو رويترز في الأراضي الواقعة أبعد باتجاه الجنوب والتي تسيطر عليها روسيا أدلة على تقدم موسكو في سفيتلودارسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
زودت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى مثل مدافع الهاوتزر إم777 من واشنطن وصواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك


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