السواعير : نحو 1200 عسكري على الحدود الشمالية 24 ساعة

وطنا اليوم:قال قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن محمود السواعير، الجمعة، إن القوات المسلحة لديها تكنولوجيا متطورة جدا، ولديها القدرة الكاملة في المحافظة على الحدود من أي خطر قد يتشكل.

وأضاف السواعير لبرنامج “حلوة يا دنيا”، أن قواعد الاشتباك هي منظومة ضبط تستعملها كل دولة حسب ما تراه مناسبا، مبينا أن بناء على تغير استراتيجية المهربين عبر الحدود قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تغيير قواعد الاشتباك لوقف أي تهديدات قد تتشكل على الحدود.

وأوضح أن تجاوزات المهربين عبر الحدود تتعلق بتهريب الأسلحة أو المخدرات، وليس أفراد عزل أو طالبين للحاجة.

وأكد السواعير أن الواجهة العسكرية الشمالية يتواجد فيها نحو 1200 عسكري، على مدار الساعة، بالإضافة إلى 130 آلية مسلحة لخدمة الواجب