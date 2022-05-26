عاجل / الأجهزة الأمنية تعثر على جثة في منطقة جسر سلحوب

وطنا اليوم_ عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الخميس على جثة لرجل معمم عليه في منطقة جسر سلحوب.



و حضرت الاجهزة الأمنية إلى الموقع الذي تم فيه العثور على الجثة مدعي عام محكمة عين الباشا والطبيب الشرعي، وبتفتيش الجثة تم العثور على هويته الشخصية.



وقرر المدعي العام نقل الجثة إلى مستشفى السلط الحكومي- الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.



و يذكر انه وبالقرب من مكان اكتشاف الجثة في منطقة جبلية تتواجد نقطة امنية ثابتة في المكان.