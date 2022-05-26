المناجم والتعدين” تهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بعيد الاستقلال

وطنا اليوم_هنأ رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد زاهر الفناطسة وأعضاء النقابة وكافة العاملين في قطاع المناجم والتعدين في الأردن، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وسمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة .

مجددين الولاء والانتماء لجلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية الكريمة رافعين إلى مقامه السامي أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الغالية .

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الوطن والشعب الأردني بمزيد من التقدم والازهار.

وكل عام والوطن وأنتم بألف خير.