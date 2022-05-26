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موقتة الفيصلي توجل تعيين مدير إداري .. الرمثا يتجاوز ال 40 الف .. عرض بحريني لخطاب

منذ 5 ساعات
موقتة الفيصلي توجل تعيين مدير إداري .. الرمثا يتجاوز ال 40 الف .. عرض بحريني لخطاب

محمد عربيات 

وطنا اليوم  _ لازالت عدسة وطنا اليوم تتجول في ملاعب واندية كرة القدم الأردنية حيث رصدت لكم أبرز الأحداث في اروقة الأندية وما يحدث خلف الكواليس والتي كان أبرزها كما يلي : 

الجزيرة يواصل إجراء تسوية مالية 

يواصل نادي الجزيرة مساعيه من أجل رفع العقوبة على النادي و المتمثلة بمنع تسجيل اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واستطاع الجزيرة خلال الساعات الماضية ، من تسديد جزء من مستحقات عدد من اللاعبين المحليين، أمثال احمد العيساوي و حسين ذيابات و محمود زعترة ومدرب الحراس سلامة عيد و مدرب اللياقة غازي الكيلاني.

بالإضافة إلى الوصول إلى تسوية مالية مع لاعبين اجانب ، حيث يقترب الجزيرة من رفع العقوبة في ظل بقاء المدرب التونسي شهاب الليلي الذي يطالب الجزيرة ب 80 ألف دولار  .

جبر خطاب يلتقى عرض بحريني 

تلقى مدافع نادي سحاب، جبر خطاب خلال الساعات الماضية، عرضا من احد أندية الدوري البحريني.

وفي التفاصيل التي حصل عليها ” وطنا اليوم “فإن خطاب لم يتخذ قراره النهائي حتي الآن بشأن العرض المقدم ،بانتظار حسم قراره قريبا .

الاتحاد لم يسدد حتي الآن التزاماته المالية تجاه الأندية في دفعة ريادية ب ٩ آلاف لكل ناد

الرمثا يتجاوز ال 40 ألف دعما للنادي 

قال رئيس نادي الرمثا، خالد سمارة أن حجم الدعم المقدم من محبي النادي ،قد تجاوز ال 40 ألف دينار حتى الان .

و بين سمارة في حديث لوطنا اليوم ، أن محبي الرمثا من كافة محافظات المملكة انتفضو من أجل ناديهم، مشيرا الى أن هناك مشجعين من الوحدات و السلط قدموا دعمهم لنادي الرمثا  .

ولفت سمارة ،أن الحملة مستمرة لغاية شهر ، حيث يأمل بأن تساهم هذه الحملة بتسديد بعض الالتزامات المترتبة على النادي.

وفي سياق متصل ، أشار سمارة بأنه سيتم حسم هوية المدير الفني القادم للفريق مطلع الاسبوع القادم ، لافتا أن نجلس إدارة النادي لم يفاتح المدرب السابق للفريق مراد الحوراني حتى الان.

نادي سحاب يفكر بمعسكر في العقبة

بدا نادي سحاب بالتفكير بإقامة معسكر تدريبي للفريق في مدينة العقبة استعدادا للمرحلة المقبلة.

وجاء قرار المعسكر التدريبي من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة جمال محمود، الذي يسعى لاستغلال فترة التوقف وإقامة معسكر للفريق  ،بانتظار حسم القرار النهائي خلال الساعات المقبلة.

ويحتل فريق سحاب المركز السادس على سلم الترتيب  برصيد 9 نقاط ، حيث حقق فوزين و خسر مباراتين و تعادل في ثلاث مباريات.

الفيصلي يوجل تعيين مدير إداري للفريق 

قال مصدر من النادي الفيصلي ، أن اللجنة المؤقتة للنادي قررت تأجيل تعيين مديرا إداريا للفريق الأول.

و بحسب رئيس اللجنة جهاد قطيشات، الذي أكد استمرار الكابتن حاتم عقل في مهام المدير الإداري لحين تعيين مدير إداري للفريق.

ولفت قطيشات أن عقل يقوم بمهام المدير الإداري بالشكل المطلوب في الوقتالحالي، مع إمكانية تعيين مدير إداري خلال المرحلة المقبلة.

كواليس الأندية 

• فريق الجزيرة باشر تدريباته يوم أمس الأربعاء، بعد ان خضع لاعبو الفريق للراحة لمدة أسبوع.

• احد اداريي الأندية أشار بأن اتحاد الكرة لم يسدد اي التزام مالي تجاه الأندية فيما يتعلق بدفعات الأندية الشهرية، المتعلقة بالمدارس الريادية الراعي الرسمي لبطولات المحترفين … الإداري لفت بأن المبلغ يقدر ب 9 آلاف دينار شهريا لكل ناد .

• عدد من لاعبي أندية المحترفين ، استغلوا فترة التوقف الحالية من اجل الخروج في رحلات ترفيهية داخل و خارج البلاد  .

• اللاعب طارق خطاب ،تلقى أكثر من عرض خارجي في منطقة الخليج، بانتظار أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة بالتنسيق مع إدارة نادي الوحدات.


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