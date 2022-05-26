العمل الاسلامي يعيد انتخاب العضايلة أمينا عاما للحزب

وطنا اليوم:جدد أعضاء المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ، انتخاب المهندس مراد العضايلة أمينا عاما للحزب، على حساب منافسه نائب الأمين العام الأسبق للحزب علي ابو السكر.

كما انتخب أعضاء المؤتمر الأعضاء الـ18 المكملين لمجلس شورى الحزب والذي يضم 100 من ‏الأعضاء.

وفاز في الانتخابات التي ترشح لها 43 مرشحاً للتنافس على 18 مقعداً منها 6 مقاعد للنساء كل من : حمزة منصور، وائل السقا، ديمة ‏طهبوب، جميل أبو بكر، علي الدروبي، ، حياة المسيمي، زياد الميتاني، حسن الرياطي، سناء أبو فارس، باسم الروابدة، دعاء جبر، ‏موسى الأقطش، سعود أبو محفوظ، ، معاذ الخوالدة، أميمة الأخرس، خالد الجهني، معتصم أبو رمان، ميسون دراوشة.‏

وشارك في انتخابات أعضاء مجلس الشورى المكملين 550 عضواً من المؤتمر العام أصل 679 عضواً منتخباً.

وكانت فروع ‏الحزب أتمت انتخاب ممثليها في المجلس وعددهم 80 عضواً يضاف إليهم الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى حكماً بحسب ‏التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للحزب