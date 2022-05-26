انخفاض جرائم المخدرات نحو 5% العام الماضي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات مديرية الأمن العام، انخفاضا عاما في جرائم المخدرات المرتكبة خلال عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ووفق مصادر فإنّ عدد جرائم المخدرات خلال عام 2021 بلغ (19122) جريمة بانخفاض قدره 5%، عن العام الذي سبقه والذي سجلت فيها (20055) جريمة.

ورغم الانخفاض العام الذي سجله هذا النوع من الجرائم، إلّا أن جريمة “الاتجار بالمخدرات” ارتفعت بنسبة 23% في 2021 مقارنة بـ2020، كما ارتفعت نسبة “تعاطي المواد المخدرة” بنحو 176% بذات الفترة المقارن بها.

وسجلت “حيازة المواد المخدرة” وهي أكثر الجرائم المسجلة لدى مديرية الامن العام فيما يخص قضايا المخدرات انخفاضاً بنحو 12%، حيث بلغت (14129) جريمة مقارنة (16069) في عام 2020