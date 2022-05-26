العمل الإسلامي” ينتخب 18 عضواً مكملاً لمجلس الشورى

وطنا اليوم – انتخب أعضاء المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأعضاء الـ18 المكملين لمجلس شورى الحزب والذي يضم 100 من الأعضاء، فيما سيباشر أعضاء المؤتمر العام انتخاب الامين العام للحزب من بين المرشحين المهندس مراد العضايلة الأمين العام الحالي للحزب والمهندس علي أبو السكر نائب الأمين العام الأسبق للحزب، حيث يشترط حصول الفائز على الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء المؤتمر العام بواقع 340 صوتاً، أو يصار إلى عقد جولة ثانية للانتخابات.
وفاز في الانتخابات التي ترشح لها 43 مرشحاً للتنافس على 18 مقعداً منها 6 مقاعد للنساء كل من : حمزة منصور، وائل السقا، ديمة طهبوب، جميل أبو بكر، علي الدروبي، ، حياة المسيمي، زياد الميتاني، حسن الرياطي، سناء أبو فارس، باسم الروابدة، دعاء جبر، موسى الأقطش، سعود أبو محفوظ، ، معاذ الخوالدة، أميمة الأخرس، خالد الجهني، معتصم أبو رمان.
وشارك في انتخابات أعضاء مجلس الشورى المكملين 550 عضواً من المؤتمر العام أصل 679 عضواً منتخباً، فيما كانت فروع الحزب أتمت انتخاب ممثليها في المجلس وعددهم 80 عضواً يضاف إليهم الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى حكماً بحسب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للحزب.
كما كانت فروع الحزب استكملت انتخاب 315 عضواً ممثلين لها في المؤتمر العام البالغ عدد أعضاءه 679 عضوا منهم أعضاء مجلس الشورى الحالي والمنتخبين للمجلس القادم، وأعضاء الهيئات الإدارية للفروع، فيما يصار إلى عقد جلسة لأعضاء مجلس الشورى الجديد بعد نحو شهر من انتخاب الأمين العام الذي سيقدم رؤيته لتشكيل المكتب التنفيذي للحزب ليتم التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، ومن ثم استكمال تشكيل الهيئات القيادية والمحاكم الداخلية في الحزب وفق النظام الأساسي.