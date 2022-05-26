العمل الإسلامي” ينتخب 18 عضواً مكملاً لمجلس الشورى

وطنا اليوم – انتخب أعضاء المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأعضاء الـ18 المكملين لمجلس شورى الحزب والذي يضم 100 من ‏الأعضاء، فيما سيباشر أعضاء المؤتمر العام انتخاب الامين العام للحزب من بين المرشحين المهندس مراد العضايلة الأمين العام ‏الحالي للحزب والمهندس علي أبو السكر نائب الأمين العام الأسبق للحزب، حيث يشترط حصول الفائز على الأغلبية المطلقة من عدد ‏أعضاء المؤتمر العام بواقع 340 صوتاً، أو يصار إلى عقد جولة ثانية للانتخابات.‏

وفاز في الانتخابات التي ترشح لها 43 مرشحاً للتنافس على 18 مقعداً منها 6 مقاعد للنساء كل من : حمزة منصور، وائل السقا، ديمة ‏طهبوب، جميل أبو بكر، علي الدروبي، ، حياة المسيمي، زياد الميتاني، حسن الرياطي، سناء أبو فارس، باسم الروابدة، دعاء جبر، ‏موسى الأقطش، سعود أبو محفوظ، ، معاذ الخوالدة، أميمة الأخرس، خالد الجهني، معتصم أبو رمان.‏

وشارك في انتخابات أعضاء مجلس الشورى المكملين 550 عضواً من المؤتمر العام أصل 679 عضواً منتخباً، فيما كانت فروع ‏الحزب أتمت انتخاب ممثليها في المجلس وعددهم 80 عضواً يضاف إليهم الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى حكماً بحسب ‏التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للحزب.‏

كما كانت فروع الحزب استكملت انتخاب 315 عضواً ممثلين لها في المؤتمر العام البالغ عدد أعضاءه 679 عضوا منهم أعضاء ‏مجلس الشورى الحالي والمنتخبين للمجلس القادم، وأعضاء الهيئات الإدارية للفروع، فيما يصار إلى عقد جلسة لأعضاء مجلس ‏الشورى الجديد بعد نحو شهر من انتخاب الأمين العام الذي سيقدم رؤيته لتشكيل المكتب التنفيذي للحزب ليتم التصويت عليها من قبل ‏أعضاء المجلس، ومن ثم استكمال تشكيل الهيئات القيادية والمحاكم الداخلية في الحزب وفق النظام الأساسي.‏