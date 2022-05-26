نقل الطفل هارون للعلاج خارج البلاد على نفقة الملك

وطنا اليوم: على نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني، جرى اليوم الخميس، نقل الطفل هارون، البالغ من العمر عامين، بصحبة والدته للعلاج خارج الأردن.

وكانت أسرة الطفل هارون ناشدت جلالة الملك لعلاج ابنها في الخارج، كون علاجه غير متوفر في المملكة لندرة المرض الذي يعاني منه.

ويذكر أن الطفل هارون يعاني من مرض ضمور العضلات “ودوشين”، وهو أشد أنواع الأمراض التي تصيب الأطفال منذ الولادة، حيث تبدأ عضلات الجسم جميعها تضعف تدريجيا مع صعوبة في التنفس والبلع، وهي الحالة التي وصلها “هارون”، حيث منع الأطباء عنه الطعام، وأصبح يعتمد في تغذيته على الحليب فقط، لأنه معرض للاختناق في أي وقت. كما أنه يعاني من الالتهاب الرئوي الذي يلزمه دخول المستشفى لعدة أيام للعلاج، كما يعان من ضعف المناعة.

وهذا النوع من الضمور لا يقاوم علميا أكثر من سنه ونصف أو سنتان، والعلاج متوفر في عدة دول منها قطر والإمارات ومصر وألمانيا وأميركا، عن طريق عقار اسمه zolgensma وهذا العقار ناجح وكثير من الحالات تعافت حسب ما ذكره الاطباء