المومني يتحدث عن ذكرى الاستقلال

أ.د حسن المومني

لاشك ان استقلال الامم والدول لة عبق خاص ومكانة لاتنازعها مكانة في الذاكرة الجمعية . ونحن هنا في الاردن ، للاستقلال والتحرر والوحدة وعبق اماني عظام لاجداد وإباء عظام مكانة خاصة في ذاكرتنا الجمعية ونفخر بما تم انجازه .وللحفاظ على هذا المنجز الضرورة لابد من ايلاء العلم والنظام التعليمي العام بما فية التعليم العالي اقصى درجات الاهتمام من خلال تسخير كل الامكانات لة وسيادة القانون . حيث ان نظاما تعليميا ذا مخرجات معرفية نوعية بوجوديتنا ينتج استقرارا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفوق ذلك كلة ثقافة راقية . فعالم اليوم شديد التنافسية والتميز والنقلات التكنولوجية والعلمية سريعه وهائلة تتطلب مهارات وعلم ومن لايملك ذلك يترك في غياهب التخلف.