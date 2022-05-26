العزيمة تقدم الجوائز والكؤوس في بطولة الإستقلال 76

وطنا اليوم – بمناسبة عيد الإستقلال 76 يقيم الاتحاد الملكي الاردني للرماية على ميادين نادي الرماية الملكي الاردني في منطقه جويده بعمان برعاية شركة العزيمة بطولة المملكة المفتوحة للرماية للسيدات والرجال والتي تقام من 26/5/2022 إلى 28/5/2022 في مقر نادي الرماية الملكي بالجويدة.

تأتي هذه الرعاية ايمانًا من شركة العزيمة بمشاركتها أفراح الوطن بعيد استقلاله الغالي على قلوبنا ودعمًا لرياضة الرماية في المملكة.

تقدم شركة العزيمة جوائز قيمة للمراكز الأولى الثلاث في رمايات المسدس الحر والبندقية، حيث ستكون جوائز رماية البندقية/سبورتنغ على النحو التالي: الفائز بالمركز الأول بندقية صيد MAVERICK 88 من شركة Mossberg الأمريكية، والمركز الثاني منظار من شركة Bushnell مع لوكس يدوي من شركة Coast، و المركز الثالث نظارة شمسية من شركة Wiley X مع لوكس يدوي من شركة Coast.

وأما جوائز رماية المسدس الحر ستكون على النحو التالي:

المركز الأول بندقية صيد MAVERICK 88 من شركة Mossberg الأمريكية والمركز الثاني منظار من شركة Bushnell ولوكس يدوي من شركة Coast والمركز الثالث نظارة شمسية من شركة Wiley X ولوكس يدوي من شركة Coast

تعتبر شركة العزيمة من الشركات الرائدة والمميزة في المملكة و منطقة الشرق الأوسط كوكيل وممثل لأكثر من 45 علامة تجارية أمريكية وأوروبية في مجال الأسلحة والذخائر والملابس التكتيكية وتجهيزات الحماية الشخصية .