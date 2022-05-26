اعلان أسماء المدخرين الذين انطبقت عليهم الشروط للحج

وطنا اليوم:نشر صندوق الحج عبر موقعه الالكتروني أسماء المدخرين لديه ممن إنطبقت عليهم شروط الحج للموسم الحالي 1443هـ -2022 م.

كما دعا الصندوق بحسب تصريحات صحفية المذكورين الى استكمال عملية التسجيل ضمن المدة الزمنية التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس والتي تبدأ اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل الموافق 28/5/2022 ولغاية يوم الخميس2/6/2022، علما أن كل من لم يستكمل عملية التسجيل خلال تلك الفترة يعتبر مستنكفا.

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