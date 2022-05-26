حداد: أين انجازات الوزارة..؟

وطنا اليوم -قال النائب الدكتور فريد حداد ان هناك 560 طبيبا لم يلتحقوا في برامج الاقامة بسبب نقص الاطباء في وزارة الصحة وعدم قدرة الوزارة على تعيين اطباء جدد.

واضاف حداد ان عدم توفير البديل للاطباء المنسبين لبرامج الاقامة ساهم في عدم التحاقهم ببرامج الاقامة، قائلا إن هذا يؤشر على مدى الخلل لدى الوزارة .

وانتقد حداد عدم تحديث انظمة المجلس الطبي لتتواءم مع التطور في القطاع الصحي وتوزيع المهام على لجان لتقوم بمراقبة وضبط القطاع بدلا من تركز الصلاحيات الواسعة بيد الرئيس وهو بالعادة وزير الصحة .

وتساءل حداد: اين انجازات الوزارة والتغني بها في ظل هذه الظروف والمعطيات بعد جائحة الكورونا .